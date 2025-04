Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ladendieb versprüht Reizgas +++ Drei Kellereinbrüche im selben Haus +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Verkehrsunfallflucht mit Verletztem +++ Aufbruch eines Zählerkastens - Diebstahl der Kabel

1. Ladendieb versprüht Reizgas,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 23.04.2025, 20:25 Uhr

(emb)Am Mittwochabend versprühte ein Ladendieb Reizgas gegen einen Ladendetektiv in einem Wiesbadener Supermarkt. Bereits am Vormittag war es zu einem Diebstahl von Lebensmitteln gekommen. Als der Ladendieb abends erneut den Supermarkt am Bahnhofsplatz betrat, sprach ihn der Ladendetektiv an. Der Dieb trat sofort die Flucht an und sprühte dabei Reizgas in Richtung des Gesichts des Ladendetektivs. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Identifizierung des Angreifers konnte im Nachgang erfolgen. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls und gefährliche Körperverletzung verantworten.

2. Drei Kellereinbrüche im selben Haus,

Wiesbaden, Obere Webergasse, Sonntag, 19.04.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 20.04.2025, 11:00 Uhr

(emb)Bereits an den Osterfeiertagen kam es zu Einbrüchen in den Keller eines Wiesbadener Mehrparteienhauses. Die unbekannten Täter brachen im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag mehrere Kellerabteile in der Oberen Webergasse auf und entwendeten Sachwerte. In einem Kellerabteil entwendeten sie ein Rennrad im Wert von 2.000 EUR. In einem weiteren Kellerraum entwendeten sie mehrere Kilogramm Fleischware im Wert von ca. 300 EUR. Ein drittes Abteil wurde ebenfalls aufgebrochen. Hier konnte der Eigentümer noch nicht kontaktiert werden. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Mainzer Straße, Mittwoch, 23.04.2025, 13:30 Uhr

(emb)Trickdiebe konnten am Mittwochmittag in Mainz-Kastel mehrere tausend Euro erbeuten. Sie gaben sich gegenüber einem älteren Ehepaar als Schrotthändler aus und gelangten so auf deren Grundstück. Während ein unbekannter Täter das Ehepaar ablenkte, entwendete ein zweiter Täter eine graue Geldkassette mit Bargeld in Höhe von ca. 7.500 EUR. Das Duo wird als männlich, ca. 50 bis 60 Jahre alt und zwischen 1,40 m und 1,85 m groß beschrieben. Sie trugen blau-graue Arbeitskleidung und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht mit Verletztem,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 23.05.2025, 20:05 Uhr

(emb)In den Abendstunden am Mittwoch kam es in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einer Unfallflucht mit einem leicht verletzten Radfahrer. Ein Pkw-Fahrer fuhr aus einer Hofeinfahrt und beabsichtigte, auf die Dotzheimer Straße aufzufahren. Hierbei übersah er einen Radfahrer auf dem Gehweg, sodass dieser frontal mit dem Fahrzeug zusammenstieß und daraufhin stürzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Opel Astra Kombi. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Aufbruch eines Zählerkastens - Diebstahl der Kabel, Wiesbaden, Im Rad, Dienstag, 22.04.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 23.04.2025, 06:15 Uhr

(emb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Wiesbadener Rheingauviertel zum Diebstahl mehrerer Stromkabel. Die unbekannten Täter brachen in der Straße "Im Rad" einen Zählerkasten auf, durchtrennten die zu einem Stromverteilerkasten führenden Kabel und entwendeten diese. Die Kabelenden verblieben ungesichert am Verteilerkasten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 EUR. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

