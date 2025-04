POL-WI: Polizeipräsidium Westhessen startet mit WhatsApp-Kanal!

Wiesbaden (ots) - Bankfiliale überfallen, Wiesbaden-Nordenstadt, An der Schule, 17.04.2025, 08.15 Uhr (pl)Am Donnerstagmorgen wurde eine Bankfiliale in der Straße "An der Schule" in Wiesbaden-Nordenstadt überfallen. Ein maskierter Mann drang gegen 08.15 Uhr in die Räumlichkeiten ein, bedrohte zwei Angestellte mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem ausgehändigten Bargeld verließ der Räuber die Bankfiliale und ...

