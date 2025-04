Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen +++ Herrenloser Koffer in Bankfiliale +++ Staubsaugerautomaten aufgebrochen +++ Pedelec-Fahrerin gestürzt und verletzt - SUV gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen, Wiesbaden, 09.04.2025, 16.00 Uhr bis 16.04.2025, 16.00 Uhr

(pl)Eine Frau aus Wiesbaden ist am Mittwochnachmittag falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Die Geschädigte wurde das erste Mal eine Woche zuvor von einem Mann angerufen, welcher sich als Polizeibeamter vorstellte. Im Rahmen des Telefonates wurde der Wiesbadenerin die Geschichte aufgetischt, dass gegen Mitarbeitende ihrer Bankfiliale Ermittlungen wegen Korruption laufen würden und ihr Geld nun nicht mehr sicher sei. Aus diesem Grund wurde das Opfer angewiesen, ihr Erspartes abzuheben und anschließend der "Polizei" zu übergeben, da es sich bei dem ausgehändigten Bargeld möglicherweise um Falschgeld handeln könne. Die Geschädigte ließ sich im weiteren Verlauf auf die telefonischen Anweisungen ein, hob das Geld ab und packte dieses schließlich in eine weiße Stofftasche. Diese Tasche stellte sie dann am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr zur Abholung durch einen "Zivilbeamten" vor ihrer Wohnanschrift in der Hans-Sachs-Straße ab. Der Abholer wurde als ca. 25-35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein helles Sweatshirt, eine dunkelblaue Hose und Turnschuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0. Die Angerufene wurde von den Betrügern massiv unter Druck gesetzt und psychologisch stark beeinflusst. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

2. Herrenloser Koffer in Bankfiliale,

Wiesbaden, Schulgasse, 16.04.2025, 12.10 Uhr

(pl)Am Mittwochmittag hat ein herrenloser Koffer in einer Bankfiliale in der Schulgasse einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizei auf den aufgefundenen Aktenkoffer aufmerksam gemacht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Inhalt des Koffers eine Gefahr ausgeht, wurde die Bankfiliale abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund angefordert. Es stellte sich heraus, dass der Inhalt des Koffers harmlos war.

3. Staubsaugerautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 16.04.2025, 22.00 Uhr bis 17.04.2025, 06.10 Uhr

(pl)Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Äppelallee waren in der Nacht zum Donnerstag Automatenaufbrecher zugange. Die Täter brachen zwischen 22.00 Uhr und 06.10 Uhr mehrere Staubsaugerautomaten sowie die Kassenbox eines Reinigungsgerätes auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Pedelec-Fahrerin gestürzt und verletzt - SUV gesucht, Wiesbaden, Krauskopfstraße 16.04.2025, 12.05 Uhr

(pl)Am Mittwochmittag kam eine 63-jährige Fahrradfahrerin auf der Krauskopfstraße mit ihrem Pedelec zu Fall und musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 63-Jährige war gegen 12.05 Uhr mit ihrem Fahrrad von Georgenborn kommend auf der Krauskopfstraße unterwegs. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Justizakademie sei sie dann von einem beigen SUV überholt worden, welcher beim Vorbeifahren keinen ausreichenden Abstand gehalten habe. Die Fahrradfahrerin kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Statt sich um die gestürzte Frau zu kümmern, setzte die am Steuer des beigen SUV sitzende Person ihre Fahrt ohne anzuhalten weiter fort. Die Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach der Fahrerin oder aber dem Fahrer des SUV. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell