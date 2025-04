Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bankfiliale überfallen

Wiesbaden (ots)

Bankfiliale überfallen,

Wiesbaden-Nordenstadt, An der Schule, 17.04.2025, 08.15 Uhr

(pl)Am Donnerstagmorgen wurde eine Bankfiliale in der Straße "An der Schule" in Wiesbaden-Nordenstadt überfallen. Ein maskierter Mann drang gegen 08.15 Uhr in die Räumlichkeiten ein, bedrohte zwei Angestellte mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem ausgehändigten Bargeld verließ der Räuber die Bankfiliale und ergriff mit einem schwarzen Klappfahrrad in Richtung Hessenring die Flucht. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, Polizeihunden und Kräften der Bereitschaftspolizei, eingeleitet. Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg. Der mit einer schwarzen Skimaske maskierte Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Gesprochen habe er mit einem osteuropäischen Akzent. Er habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen und eine schwarze Tasche oder Rucksack mit weißer Schrift mit sich geführt. Geflohen ist er auf einem schwarzen Klappfahrrad. Es ist nicht auszuschließen, dass er in der Nähe ein Fluchtfahrzeug bereitgestellt hatte und mit diesem geflohen ist. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell