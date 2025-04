POL-WI: In Schule gewütet und Tiere getötet +++ mehrere Einbrüche in Wiesbaden +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ mehrere Diebstähle +++ Mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. In Schule gewütet und Tiere getötet,

Wiesbaden-Klarenthal, Am Kloster Klarenthal, Sonntag, 20.04.2025, 13:50 Uhr bis Montag, 21.04.2025, 12:55 Uhr

(fh) Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag haben Unbekannte in einer Klarenthaler Schule ihr Unwesen getrieben und Bargeld gestohlen, randaliert sowie Schultiere getötet. Am Montag gegen 12:55 Uhr wurde die Polizei zum Schulgelände "Am Kloster Klarenthal" gerufen, da es dort zu Vandalismus gekommen sei. Beim Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass Unbekannte im Zeitraum seit Sonntag, 13:50 Uhr auf unbekannte Art und Weise mehrere Gebäude der Schule betreten hatten. In den Gebäudetrakten wurden in der Folge mehrere durchwühlte Zimmer, Schubladen und Schreibtische sowie zerbrochene Weinflaschen vorgefunden. Außerdem war Bargeld aus einer Geldkassette entwendet worden. Besonders erschreckend war, dass die Täter die Stecker zweier Aquarien gezogen und so deren Wasserpumpen außer Betrieb gesetzt hatten. Aufgrund der so unterbrochenen Reinigung des Wassers verendeten die Tiere. Weiterhin konnten Spuren vorgefunden werden, die darauf hindeuten, dass eine Schildkröte aus dem Aquarium genommen und mittels körperlicher Gewalt misshandelt worden war. Das Tier selbst konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Wohnungseinbruch - Täter entwenden Schmuck, Wiesbaden-Biebrich, Iltisweg, Samstag, 05.04.2025 bis Sonntag, 20.04.2025, 09:00 Uhr

(emb) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Biebrich zu einem Wohnungseinbruch. In den Morgenstunden des Ostersonntags stellte die Bewohnerin fest, dass unbekannte Täter in ihre Wohnung im Iltisweg eingebrochen waren und dabei Schmuck entwendet hatten. Durch die unbekannten Täter wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und anschließend die Wohnung durchsucht. Sie entwendeten Goldschmuck mit einem Wert von ca. 4.000 EUR. Sollten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Südost, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Samstag, 19.04.2025, 10:00 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 21:15 Uhr

(emb) Unbekannte Täter drangen am Samstag in das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße ein und verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Bargeld, ein Laptop und ein Mobiltelefon der Marke ZTE. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. Versuchter Einbruch in gewerblich genutzte Räumlichkeiten, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, festgestellt am 20.04.2025, 05:07 Uhr

(emb) Am Ostersonntag wurde ein Einbruchversuch in ein Firmengebäude in Wiesbaden-Nordenstadt festgestellt. Ein Spaziergänger hatte der Polizei eine offenstehende Tür in der Borsigstraße gemeldet, die daraufhin Einbruchsspuren an der Außentür und im Gebäudeinneren feststellte. Nach derzeitigem Stand konnten die Einbrecher lediglich in den Flur vordringen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordost, Platter Straße, festgestellt am Montag, den 21.04.2025, 18:00 Uhr

(emb) Im noch unbekanntem Zeitraum wurde in der Platter Straße in Wiesbaden ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der gesamte Inhalt entwendet. Die unbekannten Täter überwanden mit unbekanntem Werkzeug dessen Sicherung und entnahmen sämtlichen Inhalt. Sie entkamen unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl von Fahrzeugteilen,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Sonntag, 13.04.2025 bis Montag, 21.04.2025

(emb) In der Woche von Sonntag, den 13.04.2025, auf Montag, den 21.04.2025, hatten es Diebe in Wiesbaden auf die Hauptscheinwerfer eines BMW abgesehen. Auf unbekannte Weise konnten die Täter die Fahrertür eines in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellten BMW entriegeln und dadurch an den Hebel zum Öffnen der Motorhaube gelangen. In der Folge wurden beidseitig die Hauptscheinwerfer und die Gläser der Seitenspiegel ausgebaut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.600 EUR.

Sollten Sie Hinweise in dieser Sache geben können, setzen Sie sich bitte mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung.

7. Versuchter Diebstahl von Motorroller - Spaziergänger stört bei der Tatbegehung, Mainz-Amöneburg, Biebricher Straße, Montag, 21.04.2025, 21:28 Uhr

(emb) Am Montagabend versuchten drei Jugendliche einen Motorroller in der Biebricher Straße in Wiesbaden zu entwenden. Am Tatort befanden sich zur Tatzeit zwei Roller, die durch die Täter in Augenschein genommen wurden. Zunächst wurde ein mit einer Plane abgedeckter Roller angegangen und mit einem Feuerlöscher besprüht. Anschließend wurde am zweiten Roller die Kunststoffklappe zum Akku entfernt, möglicherweise um den Roller mittels eines Kurzschlusses zu starten. Da dies misslang, versuchten die Täter den Roller wegzuschieben. Als sie dabei auf einen Spaziergänger stießen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie konnten als zweimal männlich, einmal weiblich im Alter von 12 bis 15 Jahren beschrieben werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet, Wiesbaden, Sonntag, 20.04.2025, 16:00 bis 22:30 Uhr

(emb) Am Ostersonntag führte die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidium Einsatz Verkehrskontrollen im Stadtbereich durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Phänomenbereich "Raser-Poser-Tuner" und allgemein Geschwindigkeitsverstößen. Eine Kontrollstelle wurde unter anderem in der Carl-von-Ossietzky-Straße und der Biebricher Straße eingerichtet. Der negative Spitzenreiter war dabei ein Motorradfahrer mit 93 km/h bei zulässigen 50 km/h. In der Straße "Am Parkfeld" konnten mehrere Fahrzeugführer nach Verursachung von unnötigem Lärm festgestellt werden. Entspreche Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge und dabei 52 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 34 Verstöße festgestellt werden.

