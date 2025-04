POL-WI: Erfolgloser Einbruch in Bäckerei +++ Aufgebrochener Zigarettenautomat +++ Verkehrsunfall mit Verletztem +++ Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Erfolgloser Einbruch in Bäckerei,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Sonntag, 20.04.2025, 12:45 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 07:45 Uhr

(emb)Unbekannte Täter brachen über die Ostertage in eine Bäckerei Filiale in der Kostheimer Landstraße ein. Sie durchwühlten im Zeitraum von Sonntagmittag bis Dienstagmorgen den Kassenbereich, fanden jedoch keine Wertgegenstände vor und flüchteten mit leeren Händen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Aufgebrochener Zigarettenautomat,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Festgestellt am Dienstag, den 22.04.2025, 20:38 Uhr

(emb)Am Dienstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Otto-Wels-Straße auf. Sie entwendeten die Tabakwaren und hinterließen einen Sachschaden von mehr als 500 EUR. Sollten Bürgerinnen oder Bürger am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich auf dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Verletztem,

Wiesbaden-Schierstein, Kreuzung Stielstraße/Saarstraße, Dienstag, 22.04.2025, 16:31 Uhr

(emb)Am Dienstagnachmittag kam es in einem Kreuzungsbereich in Schierstein zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 30-jähriger Rollerfahrer befuhr die Saarstraße aus Richtung der Schiersteiner Straße und beabsichtigte die Kreuzung Stielstraße/Saarstraße Richtung der Rheingaustraße zu überqueren. Hierbei übersah ihn ein 84-jähriger Pkw-Fahrer und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da im Zuge der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, erwartet diesen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

4. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, Wiesbaden, Schönbergstraße, Dienstag, 22.04.2025, 23:20 Uhr

(emb)Kurz vor Mitternacht kam es im Bereich der Schönbergstraße in Wiesbaden zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Touran die Schönbergstraße in Richtung der Wiesbadener Straße. Auf Höhe der Hausnummer 6 kollidierte er aus unbekannten Gründen mit dem am Straßenrand abgeparkten BMW einer Neckarsulmer Firma. Bei beiden Fahrzeugen entstanden Achsbrüche und dadurch ein Gesamtschaden von fast 10.000 EUR. Der Unfallverursacher ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug vor Ort und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

