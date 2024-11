Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Audi Q5 entwendet Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Droste-Hülshoff-Straße einen schwarzen Audi Q 5 entwendet. Das Fahrzeug ist am Sonntagabend (03.11.) gegen 23.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt worden. Am Montagmorgen (04.11.) um 07.00 Uhr wurde der Diebstahl dann festgestellt. Der Audi hat das amtliche Kennzeichen TE-Q 55. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder weiß, wo das Fahrzeug sich befindet, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

