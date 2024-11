Polizei Steinfurt

POL-ST: Zwei Personen nach Verkehrsunfall auf der Kreuzung "B481/B219" verletzt. Polizei sucht Unfallzeugen

Greven (ots)

Am Montag (04.11.) kam es gegen 18:00 Uhr in Greven auf der Kreuzung "B481/B219" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 84jähriger Emsdettener mit seinem Nissan die B219 in Richtung Saerbeck befahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem entgegenkommenden Linksabbieger eines 58jährigen Münsteraner, der mit seinem BMW die B 219 von Saerbeck kommend in Fahrtrichtung Greven befuhr. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Kreuzung kam es bis etwa 19:15 Uhr zu erheblichen Verkehrsstörungen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Polizeiwache Greven: Telefon: 02551 154455

