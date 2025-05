Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tamm: Ergänzende Pressemitteilung zu versuchtem Tötungsdelikt in der Silcherstraße

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Montagabend (12.05.2025) zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Silcherstraße in Tamm gekommen ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6032945), wurde beim Polizeipräsidium Ludwigsburg die Sonderkommission "Frost" mit rund 40 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.

Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen ist der noch unbekannte Täter mit einem grauen VW Polo mit auswärtigem Kennzeichen in Richtung Ludwigsburger Straße geflohen.

Die Sonderkommission bittet Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug in Tatortnähe gesehen oder darüber hinaus andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird eine Fahrradfahrerin, die sich zur Tatzeit in Tatortnähe aufgehalten haben soll, gebeten, sich mit der Soko in Verbindung zu setzen.

Mögliche Tatzusammenhänge mit einer Schussabgabe in der Ludwigsburger Oststadt vom 26.04.2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6021526) sowie einem Fahrzeugbrand in Bietigheim-Bissingen vom 04.05.2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6025402) werden derzeit geprüft.

