POL-LB: Erdmannhausen: Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (13.05.2025) in die Piemonteser Straße in Erdmannhausen aus, nachdem dort gegen 14.00 Uhr ein Brand gemeldet worden war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich eine 32 Jahre alte Frau in der Küche des Wohnhauses befunden, als mutmaßlich Öl in einer Pfanne zu brennen begann. Die 32-Jährige versuchte vermutlich die Flammen mit Wasser zu löschen, woraufhin eine Stichflamme entstand und ein Teil der Küche in Brand geriet.

Sowohl die 32-Jährige als auch ein zwölf Jahre altes Mädchen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Flammen konnten zwar zügig gelöscht werden, das Gebäude bleibt aber vorerst unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

