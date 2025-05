Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wesel (ots)

Am Donnerstag, dem 22. Mai 2025, ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bocholter Straße (B 473)/Emmericher Straße (L 7), bei dem eine 61-jährige Frau aus Hamminkeln leicht verletzt wurde.

Ein 69-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Pkw die Bocholter Straße in Richtung Wesel. An der Kreuzung zur Emmericher Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Lichtzeichenanlage ersten Erkenntnissen zufolge Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der von der Bocholter Straße nach links auf die Emmericher Straße abbiegen wollte. Durch den Frontalzusammenstoß wurde die 61-jährige Beifahrerin des 65-Jährigen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

Da sich Hinweise auf körperliche Mängel ergaben, die das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges beeinträchtigen, stellten die Polizisten den Führerschein des 69-Jährigen sicher.

Beide Pkw waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich teilweise und regelte den Verkehr. Die Sperrmaßnahmen dauerten ca. 90 Minuten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell