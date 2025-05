POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall

Gifhorn (ots) - Gegen Mittag am heutigen Donnerstag meldeten sich mehrere Anwohner aus Gifhorn bei der Polizei. Sie wurden zuvor von der "Kripo Gifhorn" angerufen. Dass es sich in Wirklichkeit um Betrüger handelte, hatten die Angerufenen in allen bekannt gewordenen Fällen bemerkt. Die Täter versuchten es bei der Masche "falscher Polizist" heute mit folgendem Gesprächseinstieg: "Haben Sie schon mitbekommen, dass ganz in Ihrer Nähe ein Überfall stattfand?" Dazu nannten ...

