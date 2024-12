POL-PDNR: Reifen zerstochen

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagmittag (07.12.2024) meldete der Filialleiter eines Lebensmittelmarktes an der Asbacher Straße in Linz am Rhein einen Ladendiebstahl. Der 37-jährige Täter hatte zunächst seinen Einkaufwagen mit einem Wocheneinkauf in einem Wert von einem niedrigen dreistelligen Betrag gefüllt und dann den Einkaufsmarkt, ohne den Kassenbereich zu passieren, durch den Eingang verlassen. Auf dem Parkplatz ...

