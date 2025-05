Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nicht beeinflusst - aber ohne Führerschein

Meine (ots)

Gestern, am späten Nachmittag, rief eine Zeugin den polizeilichen Notruf. Sie hatte die unsichere Fahrweise eines Audis auf der Bundesstraße 4 bei Meine beobachtet. Die alarmierten Beamten trafen Fahrzeug und Fahrer an der Anschrift des Halters an. Der 42-Jährige gab an, soeben von der Arbeit nach Hause gefahren zu sein. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel ergaben sich zunächst nicht. Die Beamten verlangten das Vorzeigen des Führerscheins, woraufhin der 42-Jährige angab, er sei im Besitz der Fahrerlaubnis, habe das Dokument allerdings verlegt. Eine zeitgleich durchgeführte Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab jedoch, dass dem Mann die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war.

Der Mann muss sich einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell