Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz auf Schützenfest

Leiferde (ots)

In der Nacht auf den Sonntag des vergangenen Wochenendes kam es auf dem Schützenfest Leiferde zu einem Polizeieinsatz. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn befanden sich auf einem dem Festplatz nahegelegenen Parkplatz und beobachteten aus ihrem Streifenwagen den durchfahrenden Verkehr. Gegen 02:10 Uhr wurden sie von zwei Männern angesprochen, diese informierten über einen Streit zwischen Besuchern und einer angespannten Stimmung. Die Beamten begaben sich umgehend zum Festplatz. Dort stellten sie mehr als 100 Personen fest, die in verschiedenen Gruppen zusammenstanden. Kurz nach dem Eintreffen rannten 10-15 Personen aufeinander zu; es entstand eine Rangelei. Die beiden Beamten forderten Verstärkung an, es gelang ihnen mit Mühe die Personen voneinander zu trennen. Mit einer aufwachsenden polizeilichen Präsenz konnten weitere Straftaten verhindert und die angespannte Situation beruhigt werden. In Abstimmung mit den Verantwortlichen des Schützenfestes wurde der Ausschank beendet und verbliebene Besucher zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Ein 41-Jähriger wollte den Festplatz nicht verlassen und kam auch dem polizeilichen Platzverweis nicht nach. Er wurde in Gewahrsam genommen und am Morgen wieder entlassen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen hierzu führt die Polizei Meinersen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell