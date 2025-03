Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Einbruch in Herne-Wanne gesucht: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und grauem Mercedes

Herne (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Samstagabend, 22. März, in Herne-Wanne fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen, die in einem grauen Mercedes vom Tatort geflüchtet sind. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 19.30 Uhr verschafften sich drei noch Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Heinestraße/Rathausstraße. Während einer der Täter vor dem Haus "Schmiere stand", durchsuchten die anderen beiden die Wohnung einer 65-jährigen Hernerin. Ein Nachbar (35) bemerkte die Einbrecher, woraufhin diese aus dem Haus flüchteten und in einem grauen Mercedes (A-Klasse) mit Recklinghäuser Kennzeichen davonfuhren.

Der Mann, der vor dem Haus wartete, sei etwa 175 cm groß, kräftig und habe nach Zeugenangaben ein "osteuropäisches Aussehen". Er habe dunkelblonde Haare, einen schmalen Bart und zur Tatzeit eine schwarze Baseballjacke getragen.

Die beiden anderen Täter können lediglich als männlich beschrieben werden.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

