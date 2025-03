POL-BO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz in Bochum: Polizei und Bundespolizei kontrollieren am Hauptbahnhof und in der Innenstadt

Herne (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstagmorgen, 22. März, in Herne-Holsterhausen. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein männlicher Unbekannter gegen 11 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Detmolder Ring, in Höhe der Lemgoer Straße. Der 21-jährige ...

mehr