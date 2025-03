Polizei Bochum

POL-BO: Bewohner ertappt Einbrecher in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstagmorgen, 22. März, in Herne-Holsterhausen. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein männlicher Unbekannter gegen 11 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Detmolder Ring, in Höhe der Lemgoer Straße. Der 21-jährige Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und ertappte den Eindringling auf frischer Tat in seiner Wohnung. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Nach Zeugenangaben habe er grau-karierte Kleidung getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell