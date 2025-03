Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt im Bereich der Schmechtingwiesen in Bochum-Grumme am frühen Samstagmorgen, 22. März, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Ein 25-jähriger Bochumer war gegen 0.20 Uhr fußläufig in der Grünfläche an der Wielandstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 72 wurde der 25-Jährige laut eigener Aussage unvermittelt von zwei unbekannten Männern attackiert und geschlagen. Er stürzte in ein Gebüsch. Die Unbekannten entwendeten daraufhin die Kopfhörer des Bochumers und flüchteten in Richtung Bergbaumuseum.

Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt.

Laut Zeugenangaben werden die Täter wie folgt beschrieben: beide waren männlich, ca. 180 bis 185 cm groß und hatten ein "südländisches" Erscheinungsbild. Einer der Männer war dick und trug eine helle Jacke. Der andere Täter war von schlanker Statur.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell