POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Louisa R. ist wieder da!

Bochum (ots) - Nach dem Raub auf ein Geldtransfergeschäft am Freitag, 21. März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5995899) fragt die Kriminalpolizei: Wer hat die drei Tatverdächtigen vorab in der Nähe gesehen? Der Raub ereignete sich gegen 9.45 Uhr an der Universitätsstraße 16. ...

