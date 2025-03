Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Brand in Wohnhaus - keine Verletzten, hoher Sachschaden

Hockenheim (ots)

Am 15.03.2025 gegen 15.54 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in einem Wohnhaus in der Überführungsstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Hockenheim war das Gebäude bereits stark verraucht. Der Hauseigentümer hatte den Brand bemerkt und die Bewohner eigenständig in Sicherheit bringen können. Da der Rauch sich bereits in die oberen Stockwerke ausgebreitet hatte, entstand durch diesen und Rußbildung ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die insgesamt sieben unverletzten Bewohner wurden durch die Stadt Hockenheim vorrübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Keller aufgrund eines technischen Defekts aus. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell