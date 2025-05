Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschwindigkeit und Betäubungsmittel - Kontrolleinsatz der Polizei

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 8. Mai, führte die Polizei Hamm bei einem mehrstündigen Kooperationseinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" und zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch. Gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Stadt Hamm konnte die Polizei Hamm diesen erfolgreich umsetzen.

Insgesamt konnten durch die Stadt Hamm an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet 211 Geschwindigkeitsverstöße gemessen werden. Die größte Überschreitung wurde auf der Kumper Landstraße festgestellt. Ein Autofahrer wurde dort mit 86 km/h bei zulässigen 50 km/h Höchstgeschwindigkeit gemessen.

Durch die Beamten der Polizei Hamm und der Bereitschaftspolizei konnten insgesamt 56 Verstöße geahndet werden - davon 16 im Bußgeldbereich. Kontrollstellen waren an der Ahlener Straße, im Holteneck und an der Unnaer Straße eingerichtet. Spitzenreiter war ein 29-jähriger Mann aus Everswinkel, der in seinem Fiat Kleintransporter mit 70 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gemessen wurde.

Im Bereich des Bahnhofquartiers konnten die Einsatzkräfte insgesamt drei Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln einleiten. Ein 27-jähriger Drogendealer aus Datteln flüchtete im Rahmen einer Kontrolle und konnte nach einer Verfolgung gestellt werden. Der Diensthund "Scooter" hatte ebenfalls eine gute Nase: er konnte in der Nähe des 27-jährigen ein Depot auffinden, in welchem sich 23 verkaufsfertige Einheiten Marihuana befanden. Der Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache und stellten die Drogen sicher. Die Polizei Hamm wird auch in Zukunft ihre Präsenz und den Kontrolldruck weiterhin hoch halten, um das Sicherheitsgefühl der Hammer Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken und für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. (vk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm