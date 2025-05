POL-HAM: Einbruch in Autohaus

Hamm-Westen (ots) - Am Mittwoch, den 7. Mai, kam es gegen 20:55 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Vorsterhauser Weg. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Drei Bewohner der betroffenen Wohnung wurden leicht ...

