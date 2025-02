Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Wahlplakaten: Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in Idar-Oberstein an der B41 in Höhe Abfahrt Saarstraße im Zeitraum vom 31.01.2025 22:00 Uhr - 01.02.2025 14:00 Uhr zwei Wahlplakate der Partei SPD beschädigt. Nach ersten Ermittlungen wurden die Plakate mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerschnitten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell