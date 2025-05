Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße am Donnerstag, 8.Mai, verletzte sich ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht.

Gegen 12 Uhr parkte ein 59-jähriger Mann aus Hamm sein Fahrzeug auf dem Radweg an der Oststraße, sodass dieser nicht mehr nutzbar war. Der E-Scooter-Fahrer musste auf die Fahrbahn ausweichen, um seine Fahrt in Richtung Westen fortzusetzen. Als dieser an dem geparkten Fahrzeug vorbei fahren wollte, öffnete der 59-jährige die Fahrertür, sodass es zu einer Kollision kam. Der 21-jährige Hammer stürzte mit seinem E-Scooter und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um auf die gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln hinzuweisen. Das Parken auf Radwegen sowie der "tote Winkel" beim Türöffnen stellen ein großes Verkehrssicherheitsrisiko dar. Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern und E-Scooter-Fahrern enden meist mit Verletzungen. (vk)

