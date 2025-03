LPI-NDH: Flächenbrand auf fünf Hektar - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Bleicherode (ots) - Auf mehr als ein Dutzend Garagen hatten es Diebe in einem Garagenkomplex in der Löwentorstraße abgesehen. Aus einer der Garagen entwendeten der oder die Täter im Tatzeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, eine Simson S 51. Ob die Unbekannten weitere Beute machten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

