LPI-NDH: Zahlreiche Garagen angegriffen - Simson gestohlen

Kleinfurra (ots) - Am Mittwoch, den 5. März 2025, ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Hummelberg, der Ortsdurchfahrt von Hain kommend, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Auf Höhe des Friedhofs von Rüxleben lief die Frau mit einem Hund an einem Hang, als ihr ein gelbbrauner Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenfuhr. Die Hundehalterin konnte ...

