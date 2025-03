Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Frau verletzt. Wer kann Hinweise geben?

Kleinfurra (ots)

Am Mittwoch, den 5. März 2025, ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Hummelberg, der Ortsdurchfahrt von Hain kommend, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Auf Höhe des Friedhofs von Rüxleben lief die Frau mit einem Hund an einem Hang, als ihr ein gelbbrauner Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenfuhr. Die Hundehalterin konnte mit einem Sprung zur Seite eine Kollision vermeiden. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu.

In dem beschriebenen Fahrzeug soll eine etwa 40 bis 45 Jahre alte Frau gesessen haben. Diese setzte ihre Fahrt unvermindert mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hain fort.

Hinter dem gelbbraunen Fahrzeug fuhr der Fahrer eines Transporter, der den Unfall beobachtet hatte und kurz mit der Verletzten sprach. Dieser wird, ebenso wie Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fahrzeug und der Fahrerin geben können.

Aktenzeichen: 0059148/2025

