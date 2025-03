Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamte an

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, dem 08.03.2025 wurde der Polizei Bad Bergzabern um 19:00 Uhr eine alkoholisierte, männliche Person gemeldet, welche sich in einer Bushaltestelle in der Weinstraße in Bad Bergzabern befinden würde. Der Mann würde sich in hilfloser Lage befinden. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 46-jähriger Mann aus Bad Bergzabern festgestellt werden. Dieser war derart alkoholisiert, dass zunächst der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Da eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus nicht notwendig war, musste der Mann aufgrund seines Zustands in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen werden. Beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung versuchte der Mann die eingesetzten Beamten durch gezielte Tritte anzugreifen. Durch die Beamten konnten diese jedoch abgewehrt werden, sodass die Beamten nicht verletzt wurden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

