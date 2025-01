Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in ein Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben sich über die Terrassentür zum Garten Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Uhlandstraße verschafft. Am Silvestertag (Dienstag, 31.12.) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür zum Einfamilienhaus auf. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke in den Räumen des Erd- und Obergeschosses. Was entwendet wurde steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, die zu der Zeit Verdächtiges festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/154115.

