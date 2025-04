Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Travemünde

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (14.04.2025) kam es in Lübeck-Travemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Lübecker gegen 13:45 Uhr mit seinem Ford vorfahrtberechtigt die Straße Howingsbrook in Richtung Travemünde. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Göttingen mit ihrem roten Nissan aus dem Timmendorfer Weg nach links in die Straße Howingsbrook ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum ungebremsten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Rettungsdienst versorgte zunächst vorsorglich die beiden Unfallbeteiligten. Der 67-jährige Fahrer wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000EUR und am Nissan in Höhe von circa 5000EUR. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizeistation Travemünde hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Missachtung der Vorfahrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell