Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Exhibitionist belästigt junge Frau

Lübeck (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025 gegen 12.30 Uhr traf eine 17-jährige Heranwachsende auf dem Weg zur Arbeit im Bereich Jerusalemsberg auf einen unbekannten Mann, der sein Geschlechtsteil vor ihr entblößte. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wäre die junge Lübeckerin zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit gewesen als ihr im Bereich Konstinstraße neben einem Gebüsch eine männliche Person mit heruntergelassener Hose aufgefallen wäre. Der Mann hätte sich dann auf die Heranwachsende zu bewegt und dabei sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten. Die Frau hätte ihn aufgefordert das zu unterlassen und wäre weiter gegangen.

In der Straße Jerusalemsberg wäre der unbekannte Täter aus Richtung des Eschenburgparks erneut auf die Geschädigte zugekommen. Wieder hätte der Mann sich dabei entblößt und sein Glied in der Hand gehalten. Die Frau hätte ihn abermals aufgefordert, das zu lassen und zu verschwinden. Er hätte sich daraufhin in Richtung des Eschenburgparks entfernt.

Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann zwischen 25-30 Jahren mit einer Körpergröße zwischen 175-185 cm handeln. Hinweise nimmt das Kommissariat 11 unter der Rufnummer 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell