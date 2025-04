Polizeidirektion Lübeck

Feuer in Ameos Klinik - drei Personen leicht verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.04.2025) kam es in der Ameos Klinik in Neustadt i.H. zu einem Feuer, bei dem ein Wäschesammler in Brand geriet. Drei Personen erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Neustadt hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 00:40 Uhr erfolgte eine Alarmierung der Einsatzkräfte aufgrund eines Feuers in der Ameos Klinik im Wiesenhof.

Eine Mitarbeiterin löschte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher. Ersten Erkenntnissen zufolge fing ein Wäschesammler im Klinikgebäude Feuer. Die Ursache für den Brand ist unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der Rauchgasentwicklung evakuierten die Mitarbeiter das Gebäude. Zwei Mitarbeiterinnen und ein Patient erlitten leichte Verletzungen. Eine verletzte Person brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt entlüftete das Klinikgebäude und gab dieses nach Abschluss der Maßnahmen wieder frei. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei in Neustadt hat das Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache übernommen.

