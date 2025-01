Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Eingebrochen

Gernsbach, Scheuern (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hardtbergstraße am Mittwoch haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Bewohner bemerkten nach ihrer Rückkehr in die Wohnung kurz vor 20 Uhr, dass in den vergangenen Stunden Unbekannte in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Die Eindringlinge durchsuchten offenbar das Gebäude und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Einen weiteren Einbruch meldeten Anwohner des Hirtenwegs am selben Nachmittag. Dort waren Unbekannte über ein Fenster in die Wohnung gelangt und hatten Schränke durchsucht. Entwendet wurde nach aktuellem Sachstand nichts. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /ma

