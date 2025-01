Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handy nach Diebstahl aufgefunden

Lahr (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hielt sich am Mittwochmittag im Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes in der Offenburger Straße auf und entwendete unter anderem den Geldbeutel einer 61-jährigen Frau. Er näherte sich unbemerkt dem Einkaufswagen der Kundin, griff in die unbeaufsichtigte Handtasche und entnahm den Geldbeutel sowie das Mobiltelefon daraus. Anschließend entfernte er sich unbemerkt. Etwa eine Stunde nach dem Diebstahl konnte die Frau ihr Handy in der Schwarzwaldstraße orten. Bei der Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das Mobiltelefon sowie der Geldbeutel in einem Mülleimer aufgefunden werden. Bis auf das Bargeld waren alle Ausweisdokumente noch vorhanden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt - Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

/vo

