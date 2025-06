Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Auto und einem Trike

Mannheim (ots)

Am Freitag kam es in den späten Abendstunden auf der L723 in Höhe der Abfahrt Reilingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem ungewöhnlichen Fahrzeug. Dabei handelte es sich um ein sogenanntes Trike, ein Kraftfahrzeug mit 3 Rädern. Ein 36-Jähriger Fahrer war mit seinem Trike auf der L723 in Richtung Walldorf unterwegs. Um kurz nach 23 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo von der Walldorfer Straße in die L723 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 36-Jährigen. Der Trike-Fahrer versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Polo zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Trike. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte schließlich mit dem Polo. Nach dem Zusammenstoß kam das Trike erst in einem abschüssigen Feldrand zum Stehen. Der Fahrer verlor den Halt, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell