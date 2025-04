Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt

Harrislee - Bundespolizei stoppt fünf Fahrten ohne Fahrerlaubnis und einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Gewalttäter

Flensburg (ots)

Innerhalb von nur fünf Stunden gingen der Bundespolizei gestern bei Kontrollen an der Deutsch-Dänischen Grenze fünf Autofahrer ins Netz, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Dazu kam noch ein Mann, der von zwei Staatsanwaltschaften mit Haftbefehlen gesucht wurde.

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten gestern Nachmittag bis in die Nachtstunden verschärft an der Deutsch - Dänischen Grenze den Einreiseverkehr. Dabei stellten die Beamten unter anderem fünf Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz fest.

Bereits um 18.15 Uhr wurde ein 24-Jähriger in einem dänischen Dacia auf der BAB 7 kontrolliert. Der Mann legte zwar seinen rumänischen Führerschein vor, doch das polizeiliche Fahndungssystem brachte eine Fahrerlaubnissperre bis zum 03.05.25 hervor. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Nur knapp drei Stunden später kontrollierten Bundespolizisten einen mit dänischem Ausfuhrkennzeichen versehenen VW Passat. Der 43-jährige Fahrer hatte nur ein Bild seines Führerscheins auf dem Handy. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass auch er eine Führerscheinsperre hatte. Die Fahrt endete für ihn vor Ort.

Gegen 23.00 Uhr dann ein nichtalltäglicher Fall. Am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle kam ein Flensburger Ford Fiesta in die Kontrollstelle. Am Steuer saß ein 17-Jähriger. Er konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen, gab aber an, am begleiteten Fahren teilzunehmen und hätte die Bescheinigung zu Hause vergessen. Die polizeilichen Ermittlungen konnten dies nicht bestätigen. Der 21-jährige Beifahrer gab dann zu, dass alles gelogen war und es kein begleitetes Fahren gäbe. Der Halter bekam ebenfalls eine Anzeige und musste seinen Wagen dann selbst weiterfahren.

Kurz vor Mitternacht der nächste Treffer am ehemaligen Grenzübergang Harrislee. Ein 39-jähriger Mann gab bei der Kontrolle sofort zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch er durfte zu Fuß weiter gehen. Um 00.20 Uhr bereits der nächste Verstoß. In einem polnischen Fahrzeug wurde ein junger Mann kontrolliert. Er konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Zudem hatte er noch ca. 250 Liter Diesel und Benzin dabei. Dafür gab es eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Energiesteuergesetz.

Alle Fahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und gegen sie wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Um 02.40 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten dann noch die Einreise eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Hier stellten die Beamten u.a. einen 32-jährigen Litauer fest, der von zwei Staatsanwaltschaften mit Haftbefehlen wegen Körperverletzung und Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung gesucht wurde. Der Mann war bereits 2023 zu Geldstrafen von insgesamt 3000,- Euro verurteilt worden und hatte sich dann ins Ausland abgesetzt. Jetzt wurde er verhaftet und ihm die Möglichkeit gegeben, die Strafe zu bezahlen. Da der 32-Jährige dazu nicht in der Lage war, wurde er in die JVA eingeliefert in der er die nächsten 70 Tage zu verbringen hat.

