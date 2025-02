Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Anrufe durch falschen Krankenkassenmitarbeiter + Münzautomat aufgehebelt

Dillenburg (ots)

Herborn: Anrufe durch falschen Krankenkassenmitarbeiter- Ein angeblicher Mitarbeiter ihrer Krankenkasse versuchte in den letzten Tagen mehrfach eine 85-jährige Rentnerin aus Herborn unter einem Vorwand dazu zu bringen, persönliche Informationen am Telefon preiszugeben. Die Herbornerin ging nicht auf die Forderungen ein, brach das Telefonat richtigerweise ab und informierte ihre Angehörigen über den Vorfall. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Seien Sie stets misstrauisch - auch bei bekannten Rufnummern! Legen Sie auf und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Informieren Sie Ihre Angehörigen. Glauben Sie, Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich bitte sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Wetzlar-Niedergirmes: Münzautomat aufgehebelt- Am frühen Sonntagmorgen (9.2.2025) gegen 4:40 Uhr hebelten Langfinger den Münzautomaten einer Reinigungsmaschine in der Naunheimer Straße in Wetzlar auf. Diese entwendeten das darin aufbewahrte Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei telefonisch unter 06441 / 9180 entgegen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

