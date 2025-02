Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße + Einfamilienhaus nach Brand einsturzgefährdet + Werkzeuge von Baustelle geklaut + Brennende Mülltonne neben Wohnhaus + Wahlplakat angezündet

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Eibach: Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße- Am Samstagmittag (8.2.2025) befuhr ein 74-Jähriger Dillenburger die Kreisstraße 83 aus Richtung Eibach in Fahrtrichtung Dillenburg. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 74-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 21-Jährigen aus Rheinland-Pfalz zusammen. Der 74-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 21-Jährige und seine beiden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon und wurden zur weiteren Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 15.000 Euro. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Mittenaar-Ballersbach: Wohnhaus nach Brand einsturzgefährdet- Mutmaßlich aufgrund eines Kaminbrandes stand am Sonntagmorgen (9.2.2025) ein Wohnhaus in Mittenaar-Ballersbach in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig ins Freie retten und wurden durch Rettungskräfte versorgt. Einer der Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Hinweise auf Brandstiftung liegen der Polizei aktuell nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Wetzlar-Niedergirmes: Werkzeuge von Baustelle geklaut- In der Nacht von Donnerstag (6.2.2025) auf Freitag (7.2.2025) verschafften sich bislang Unbekannte unberechtigterweise Zugang zu einer Baustelle in der Wetzlarer Formerstraße. Dort nahmen die Langfinger mehrere Werkzeuge, unter anderem Fliesenscheidemaschinen, Winkelschleifer und eine Stichsäge, mit. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen zwischen 17 und 7:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Wetzlarer Polizei zu wenden (Tel.: 06441 / 9180).

Solms-Albshausen: Brennende Mülltonne neben Wohnhaus- Am Samstagnachmittag (8.2.2025) gegen 16 Uhr brannte eine Mülltonne, die direkt neben einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Solms abgestellt war. Eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus konnte nur durch zügig erfolgte Löscharbeiten verhindert werden. Der entstandene Sachschaden an der Mülltonne und an der Außenfassade des Hauses wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes im Haus. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Einbrecher in Mehrfamilienhaus- Langfinger hebelten am Samstag (8.2.2025) zwischen 15 und 20 Uhr das Fenster eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Uhlandstraße in Wetzlar. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände. Eine abschließende Auflistung liegt der Polizei noch nicht vor. Die Wetzlarer Polizei bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 06441 / 9180.

Leun: Wahlplakat angezündet- Sonntagnacht (9.2.2025) gegen 00:45 Uhr machte eine Zeugin die Polizei auf ein brennendes Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Leun aufmerksam. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Das Plakat wurde durch den Brand vollständig zerstört. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei (Tel.: 06441 / 9180).

Herborn: Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet- Einen Blechschaden von rund 1.650 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter am geparkten Auto eines 46-jährigen Herborners. Das Auto stand am Samstag (8.2.25) zwischen 6 und 16 Uhr in der Herborner Straße, Am Schießberg (Höhe Hausnummer 4). Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Herborn (Tel.: 02772 / 47050).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell