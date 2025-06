Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Eichhörnchen nach diversen Straftaten vorläufig festgenommen

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag verschaffte sich ein Eichhörnchen, durch ein offenstehendes Fenster, unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung in der Karl-Theodor-Straße. Dort wurde es von dem 22-jährigen Mieter überrascht, welcher auch umgehend von dem Tier angegriffen wurde. Durch die hinzugerufene Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau wurde das Eichhörnchen an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Da der Wohnungsinhaber glücklicherweise nicht verletzt wurde, hatten die Beamten ein Einsehen und entließen das Tier im Anschluss der Maßnahmen in den natürlichen Lebensraum. Allerdings nicht ohne ein paar belehrende Worte.

