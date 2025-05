Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 63-Jähriger nach mehreren Straftaten und bedenklichem Verhalten in Krankenhaus

Neuhaus am Rennweg (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es in der Hufelandstraße in Neuhaus am Rennweg zu einigen Polizeieinsätzen aufgrund der Verhaltensweisen eines Anwohners. Der 63-Jährige belästigte in der Vergangenheit Nachbarn sowie andere Anwohner und beschäftigte die Kollegen der Sonneberger Polizei mehrfach. So auch am zurückliegenden Wochenende- am Samstagabend warf der Mann u.a. gefüllte Umzugskisten aus seinem Fenster, belästigte Anwohner sowie Kinder und rief verfassungsfeindliche Parolen. Schließlich wurde der nunmehr Beschuldigte einem Arzt vorgestellt und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen zu mehreren Strafanzeigen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell