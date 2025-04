Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartendiebstahl - Wer kann Hinweise zu der Person geben?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0384

Am 9. Dezember 2024 wollte eine Frau im Dortmunder Klinikviertel an einem Parkscheinautomaten mit ihrer EC-Karte bezahlen. Dabei bot der unbekannte Täter zunächst freundlich seine Hilfe an und erspähte dabei die PIN der EC-Karte.

Bei dem weiteren Gespräch fragte er die Frau nach Wechselgeld. Dabei gelang es ihm, die EC-Karte zu entwenden. Bevor sich der unbekannte Täter zum Geldautomaten begab, wechselte er seine Kleidung und hob anschließend unberechtigt Bargeld ab.

Hier geht es zu den Fotos im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/166704

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell