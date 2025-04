Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Fahrerin eines E-Scooters in Sevelen gestürzt

48-Jährige erlitt Kopfverletzungen

Issum (ots)

Am Sonntag (13. April 2025) gegen 19:00 Uhr wurde eine 48-jährige Frau aus Issum auf dem Koetherdyck in Issum-Sevelen schwer verletzt, als sie aus bisher nicht geklärter Ursache mit ihrem E-Scooter (Elektro-Kleinstfahrzeug) stürzte. Sie hatte versucht, von der Fahrbahn auf einen Radweg zu wechseln. Sie zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu und wurde nach der Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war niemand anderes an dem Unfall beteiligt.(sp)

