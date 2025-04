Goch (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag (10. April 2025), 14:30 Uhr bis Freitag (11. April 2025), 09:00 Uhr am Nachtigallenweg in Goch-Pfalzdorf eine Gartenhütte aufgebrochen. Sie entwendeten neben einer Abfüllanlage für Honig auch mehrere Bienenvölker. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach ...

