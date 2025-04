Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gestürzter Radfahrer in Herongen

Lebensgefährlich verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag (11. April 2025) gegen 09:40 Uhr fand ein Zeuge in Straelen-Herongen einen offensichtlich gestürzten Radfahrer an der Niederdorfer Straße. Der Mann hatte eine Kopfverletzung und war nicht ansprechbar. Er wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst reanimiert und später einem Krankenhaus zugeführt, es besteht weiterhin Lebensgefahr. Es handelt sich um einen 57-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Straelen. Der Mann wurde auf einem Zufahrtsweg von der Niederdorfer Straße zu einer Kläranlage in Höhe der Fa. Kühne in Herongen gefunden. Bei der ersten Sichtung von Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera konnten durch die Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Warum der Mann allerdings stürzte, ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Geldern. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen, der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell