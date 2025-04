Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: Roter Pkw entfernt sich von der Örtlichkeit

Kleve (ots)

Am Donnerstag (10. April 2025) kam es gegen 16:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Mann aus Alpen befuhr mit einem grauen Audi A4 die Ludwig-Jan-Straße in Kleve, als er auf Höhe eines Ladenlokals verkehrsbedingt halten musste. Der Alpener gab an, dass wenig später ein roter Opel Corsa mit niederländischem Kennzeichen, auf sein Auto aufgefahren sei. Durch die Kollision wurde der Audi an der Heckstoßstange und der Opel im Frontbereich beschädigt. Zur Klärung des Sachverhalts stieg der Alpener aus seinem Auto und forderte den unbekannten Verkehrsteilnehmer auf, sein Fahrzeug am rechten Fahrbandrand abzustellen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen der Unfallaufnahme wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß - schlanke Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - Bart - dunkel gekleidet - Brille

Die Polizei Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

