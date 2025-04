Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kompetenzen stärken und Sicherheit gewinnen: Kreispolizeibehörde Kleve bietet weitere Termine für Pedelec-Trainings an

Kreis Kleve (ots)

"Zurück aufs Zweirad", so lautet vermutlich in vielen Haushalten im Kreis Kleve, spätestens mit dem Beginn der Osterferien, das Motto für die kommenden Wochen. Um dabei sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, ist die richtige Handhabung von Fahrrad und Pedelec eine Grundvoraussetzung. Die Kreispolizeibehörde Kleve hat im April bereits mehrere Pedelec-Trainings durchgeführt, darunter am gestrigen Donnerstag (10. April 2025) in Goch, und auch mehrere kommende Termine stehen bereits fest.

Im Rahmen der Trainings, welche sich an alle Altersgruppen richten, können Teilnehmende, nach einem kurzen theoretischen Anteil, Ihr Pedelec besser kennenlernen. Auf abgesperrten Flächen bringen die Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Kleve den Teilnehmenden, realitätsnahe Situationen aus dem Straßenverkehr nahe.

Die kommenden Termine für April und Mai lauten:

Mittwoch, 23. April 2025, 10:30 Uhr Rees, Realschule Donnerstag, 24. April 2025, 10:00 Uhr Straelen, Fontanestraße 5, Schulhof Montag, 28. April 2025, 10:00 Uhr Goch, Höster Weg 16, Feuerwehr Dienstag, 29. April 2025, 10:00 Uhr Wachtendonk, Schoelkensdyck, Skateranlage Mittwoch, 30. April 2025, 14:00 Uhr Bedburg-Hau, Haus Riswick Mittwoch, 14. Mai 2025, 14:00 Uhr Kleve, Tichelpark

Weitere Informationen rund um Pedelec-Trainings finden Sie auf unserer Website (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training). Die Kreispolizeibehörde Kleve, welche empfiehlt bei Fahrten mit Zweirädern einen Helm zu tragen, freut sich auf Ihre Teilnahme. (pp)

