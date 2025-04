Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gartenhütte in Pfalzdorf aufgebrochen

Unbekannte stehlen Bienen

Goch (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag (10. April 2025), 14:30 Uhr bis Freitag (11. April 2025), 09:00 Uhr am Nachtigallenweg in Goch-Pfalzdorf eine Gartenhütte aufgebrochen. Sie entwendeten neben einer Abfüllanlage für Honig auch mehrere Bienenvölker. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können. Hinweise bitte unter 02823 1080.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell