POL-OB: Darum ist am Samstag viel Polizei am Centro Oberhausen

Viel zu sehen und zu erleben gibt es am kommenden Samstag (22.03.) von 10:00 bis 16:00 Uhr am Westfield Centro in Oberhausen. Auf dem "Platz der Guten Hoffnung" kann polizeiliches Gerät von klein bis sehr schwer von Groß und Klein bestaunt werden.

Neben Funkstreifenwagen, Krädern und anderen Einsatzfahrzeugen werden auch die Kolleginnen und Kollegen der Polizei aus den Niederlanden (Politie) vor Ort sein. Sie reisen extra mit einem großen 22-Tonnen-Truck, dem sogenannten "Mobiel Media Lab", an.

Da die Augen der Besucherinnen und Besucher also schon gut versorgt sein werden, beraten wir als Polizei parallel zu allen wichtigen Themen rund um den "Tag des Opferschutzes"; sprich: Welche Straftaten, Gefahren und Risiken gibt es im Internet? Auch die unterschiedlichen Betrugsmaschen sowie die Themen Einbruchsschutz und Taschendiebstahl kommen nicht zu kurz. Und wenn die Ohren und damit der Geist viele Informationen erhalten haben, sollten Sie gut gerüstet sein.

Da wir gerade beim Kopf sind: Ein Helmsimulator unserer Dienststelle für Verkehrsunfallprävention wird im Einsatz sein. Damit werden die Auswirkungen auf den Schädel, einmal mit und einmal ohne Helm, bei einem Verkehrsunfall simuliert.

Also kommen Sie gerne vorbei! Wir freuen uns auf Sie.

