POL-WHV: Pressemitteilung der PI Wilhelmshaven/Friesland für den 15.-17.11.2024

Presse PI Wilhelmshaven 15.11.2024 - 17.11.2024

Freitag, 15.11.2024

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Wilhelmshaven - Am Freitagabend, um 21.10 Uhr, hielt eine Funkstreife der Polizei Wilhelmshaven einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw in der Börsenstraße an. Bei der folgenden Kontrolle wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln bei dem Mann festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positiv auf THC an. Der Verkehrsteilnehmer wurde der Dienststelle zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Mit der Maßgabe der Untersagung der Weiterfahrt wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser allerdings setzte sich erneut hinters Lenkrad und wurde um 22.55 Uhr wieder von der Polizei angehalten. Gegen den Mann wird nun in zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungseinfluss ermittelt.

Samstag, 16.11.2024

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - Am frühen Samstagmorgen, um 01.40 Uhr, fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein auf der Bremer Straße fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ist Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers bemerkt worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Gegen den jungen Jeveraner wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss als auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Freitag, 15.11.2024

Einbruch in Sporthalle der Oberschule Nord

Wilhelmshaven - Am Freitagabend um 22.10 Uhr erhält die Wilhelmshavener Polizei Mitteilung zu einem festgestellten Einbruch in eine Sporthalle der Oberschule-Nord in der Nogatstraße. Vor Ort konnte eine aufgehebelte Notausgangstür festgestellt werden. Ob die bislang unbekannten Täter Diebesgut erlangen konnten ist nicht klar. Hinweis an die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420.

Freitag, 15.11.2024

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Wilhelmshaven - Am frühen Freitagnachmittag, um 14.00 Uhr, befährt ein 13-jähriges Kind die Bremer Straße linksseitig in Richtung Westen. Plötzlich fährt das Kind auf die Fahrbahn und stößt dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 64-jährigen Autofahrerin zusammen. Das Kind wird bei dem Unfall durch Prellungen leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Freitag, 15.11.2024

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Wilhelmshaven - Am Freitagabend um kurz nach 18.00 Uhr kommt es in der Friederikenstraße Ecke Lilienburgstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Autofahrerin bemerkt eine bevorrechtigt von rechts kommende 23-jährige mit ihrem Pkw nicht oder zu spät. Beide Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall verletzen sich zwei Personen. Sowohl der Beifahrer im unfallverursachenden Pkw als auch die 23-jährige Fahrerin des anderen Pkw ziehen sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallermittlungen vor Ort, werden drogentypische Auffälligkeiten bei der 46-jährigen Unfallverursacherin festgestellt. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigt den Verdacht der Polizeibeamten. Die Wilhelmshavenerin setzte sich unter dem Einfluss von Cannabis- und Amphetaminprodukten ans Steuer. Dafür muss sie sich nun in einem gegen sie geführten Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Freitag, 15.11.2024

Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven - Ein auf der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven Richtung Süden fahrendes Fahrzeug kollidiert mit den zur Absicherung kurz nach der Maadebrücke aufgestellten Warnbaken. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Derzeitigem Stand der Ermittlungen nach dürfte sich der Unfall um kurz vor 23.00 Uhr in der Freitagnacht ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Samstag, 16.11.2024

Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Wilhelmshaven - Erst am Samstag Nachmittag erschien ein 17jähriger Geschädigter bei der Polizei in Wilhelmshaven und erstatte Anzeige, da er in der Nacht zuvor von zwei männlichen Personen angegriffen worden war. Gegen 02:00 Uhr am Samstag Morgen befand er sich auf einem Parkplatzgelände an der Peterstraße Ecke Mitscherlichstraße und wurde von Personen aus einem Haus heraus zunächst in ein Streitgespräch verwickelt. Um welches Haus genau es sich gehandelt habe, konnte der junge Mann aber nicht genau beschreiben. Die beiden Männer aus dem Haus hätten dieses dann verlassen und seien zu ihm gekommen, wo sich der Streit zunächt verbal fortsetzte. Im Verlauf des Streites zog einer der beiden Männer ein Klappmesser und führte Stichbewegungen in Richtung des Anzeigenerstatters aus. Dieser erlitt zwei leichte, oberflächliche Verletzungen, die er aber zunächst nicht ärztlich versorgen lies. Die Aggressoren entfernten sich von der Örtlichkeit, als ein Bekannter des Opfers auf die Situation aufmerksam wurde und zum Opfer eilte. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Samstag, 16.11.2024

Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven - Um 04:40 Uhr wurde im Stadtteil Aldenburg auf der Friedrich-Paffrath-Straße ein PKW-Fahrer angehalten, dessen anschließender Atemalkoholtest einen Wert von 2,56 Promille ergab. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein des 29jährigen Mannes aus Wilhelmshaven.

Samstag, 16.11.2024

Drogeneinfluss im Verkehr

Wilhelmshaven - Eine 40jährige Frau aus Wilhelmshaven musste eine Blutprobe abgeben, da sie am Sonntag Morgen gegen 01:40 Uhr als Führerin eines PKWs im Stadtgebiet Wilhelmshaven festgestellt wurde. Ein Urin-Vortest ergab Hinweise auf eine Beeinflussung der Fahrerin durch Cannabis, Methamphetamine und Opiate. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Weiterführende Maßnahmen ergeben sich gegebenenfalls, wenn die abschließende Untersuchung der Blutprobe vorliegt.

Pressebericht des PK Jever vom 15.11.2024 bis 17.11.2024

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15.11.2024 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in der Hauptstraße in Sande ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad. Der 58jährige Fahrzeugführer konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen, daher wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 16.11.2024 gegen 16:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 39jährige Unfallverursacher wies dabei betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Urin-Vortest ergab eine Beeinflussung von Amphetamin und Kokain, sodass in der Folge eine Blutentnahme sowie eine Führerschein-Beschlagnahme angeordnet wurden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 16.11.2024 17:15 Uhr bis zum 17.11.2024 01:15 Uhr ereignete sich Am Kirchplatz in Jever ein Verkehrsunfall. Der in den dortigen Parkbuchten abgestellte graue Volkswagen mit FRI-Kennung wurde dabei auf der Beifahrerseite derart beschädigt, dass ein niedriger vierstelliger Sachschaden entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Presse PK Varel

Betrachtungszeitraum 16.-17.11.2024

Zetel- Am frühen Mittwochabend, den 13.11.2024 kommt es gegen 17:30 Uhr im Rahmen des "Zeteler Marktes 2024"zu einer Körperverletzung im Bereich des "Markthamm". Hierbei wird ein 29-jähriger Mann von einer bislang unbekannten männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während das Opfer noch am Boden liegt, tritt der Täter mit dem Fuß in dessen Gesicht. In der Folge verliert das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein. Eine anschließende Behandlung im Krankenhaus ist erforderlich. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

